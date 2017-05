James Comey nie jest już dyrektorem FBI

Prezydent Stanów Zjednoczonych zwolnił dyrektora Federalnego Biura Śledczego. W liście wysłanym do Jamesa Comeya Donald Trump napisał, że nie jest on w stanie efektywnie kierować FBI, i że potrzebne jest nowe kierownictwo agencji, które przywróci zaufanie do niej.

Zdjęcie James Comey /AFP

Decyzja prezydenta miała zapaść po rekomendacji ze strony prokuratora generalnego i jego zastępcy.

W liście przesłanym do Comeya Trump zaznaczył, że jego misja zakończy się niezwłocznie.

Poszukiwania następcy

"Poszukiwania nowego szefa FBI zaczną się natychmiast" - napisano w komunikacie Białego Domu.

Prezydent USA określił, że znalezienie następcy Comeya jest "zadaniem kluczowym". Trump liczy na to, że nowy przywódca odbuduje zaufanie społeczeństwa do FBI.

Trump życzył zwolnionemu dyrektorowi powodzenia w następnych wyzwaniach zawodowych.

56-letni Comey był szefem FBI od 2013 roku.

Śledztwo ws. działań FBI

W styczniu br. Departament Sprawiedliwości wszczął śledztwo w związku z działalnością kierowanego przez Comeya FBI w trakcie ostatnich wyborów prezydenckich.