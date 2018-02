Japonia: Makabryczne odkrycie. W walizce znaleziono głowę kobiety

W Japonii zatrzymano amerykańskiego turystę podejrzanego o dokonanie morderstwa. W mieszkaniu mężczyzny znaleziono walizkę, w której ukryta była odcięta głowa. Ofiara to 27-letnia Japonka, która poznała mężczyznę przez internet. O sprawie informuje BBC.

Zdjęcie Policja i śledczy na miejscu makabrycznego odkrycia w Osace /JIJI PRESS /AFP

Makabrycznego odkrycia dokonano w niedzielę, 25 lutego, w wynajmowanym przez mężczyznę mieszkaniu w Osace. W walizce odnaleziono odciętą głowę kobiety.

Wcześniej podejrzany był widziany, jak wychodził z budynku ze sporej wielkości torbą. Prawdopodobnie była tam reszta ciała kobiety.

Ofiara to 27-letnia Japonka, która po raz ostatni była widziana na nagraniach z monitoringu, gdy szła razem z podejrzanym - informuje BBC.



Zatrzymany to 26-latek z Nowego Jorku. Kobieta miała poznać go przez internet. Nie było to ich pierwsze spotkanie. Japoński publiczny nadawca radiowo-telewizyjny NHK informuje, że kobieta była widziana razem z podejrzanym w innym mieszkaniu w zachodniej Osace na początku lutego.

Na razie nie jest znany motyw zbrodni. Podejrzany nie przyznaje się do winy.