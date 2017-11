Japonia zastosuje dodatkowe sankcje wobec Korei Płn. w odpowiedzi na zagrożenie powodowane przez programy zbrojeń nuklearnych i rakietowych tego kraju - oświadczył we wtorek rzecznik japońskiego rządu Yoshihide Suga.

Zdjęcie Donald Trump i Shinzo Abe /AFP

Suga powiedział na konferencji prasowej, że dodatkowe sankcje, o których wcześnie wspominał premier Shinzo Abe, przewidują zamrożenie aktywów dziewięciu organizacji i osób prawnych oraz 26 osób fizycznych.



Wśród tych organizacji znajdują się północnokoreańskie banki, z których kilka ma siedziby w Chinach. Objęte sankcjami osoby fizyczne mają siedziby w różnych krajach, m. in. w Chinach, Rosji i Libii.

Rzecznik podkreślił, że decyzja w sprawie nowych sankcji została podjęta w rezultacie wizyty w Japonii prezydenta USA Donalda Trumpa. Ma ona zademonstrować wspólne stanowisko obu krajów i zdecydowanie nasilenia nacisków na Pjongjang aby skłonić go do powrotu do stołu rokowań.

Trump, przed odlotem z Tokio do Korei Południowej, podkreślił ponownie solidarność z Japonią w kwestii Korei Północnej. Zbrojenia rakietowe i nuklearne Pjongjangu określił jako "zagrożenie dla cywilizowanego świata i międzynarodowego pokoju". (PAP)