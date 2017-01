Jedli surowe czerwone buraki. Masowe zatrucia

​Francuskie władze sanitarne przestrzegają przed jedzeniem na surowo czerwonych buraków. U wielu osób po ich spożyciu stwierdzono zatrucia pokarmowe.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

W ostatnim czasie mnożyły się informacje o wielu przypadkach masowych zatruć - pod koniec ubiegłego roku, w regionie położonym nad Loarą skarżyło się na to czterdzieści pięć osób, które po zjedzeniu surowych buraków cierpiały na biegunkę i wymioty. Ich stan nie wymagał hospitalizacji i po kilku godzinach dolegliwości ustąpiły. Jednak władze ostrzegają, iż skutki takiego zatrucia mogą być znacznie poważniejsze w przypadku dzieci, osób w podeszłym wieku lub tych, które cierpią na choroby układu pokarmowego.

Krajowa Agencja do Spraw Zdrowej Żywności zaleca gotowanie buraków. Podkreśla, że można podawać na zimno w surówkach, ale po wcześniejszym poddaniu obróbce cieplnej. Stąd apel, przede wszystkim do właścicieli restauracji, by unikać eksperymentowania z surowymi burakami. Jak na razie naukowcy nie byli w stanie wyjaśnić co w tych warzywach powoduje nieprzyjemne dolegliwości.



Buraki są bogate w cukry, witaminy B9, A i C, a także liczne minerały z żelazem i potasem na czele. We Francji są one często jadane w sałatkach na surowo, podobnie jak cukinia czy pieczarki.