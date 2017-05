Jemen: Epidemia cholery - coraz więcej ofiar

"Epidemia cholery zabiła od końca kwietnia w Jemenie 180 osób" - poinformował dzisiaj Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK). Wcześniej ministerstwo zdrowia powołane przez szyickich rebeliantów Huti podało, że w stolicy zmarło 115 osób.

Zdjęcie Epidemia cholery w Jemenie pochłania coraz więcej ofiar. /MOHAMMED HUWAIS /AFP

Przedstawiciel MKCK Dominik Stillhart powiedział dziennikarzom w Adenie, że podejrzewa się, iż w ogarniętym wojną kraju zakażonych cholerą jest ponad 11 tys. ludzi. Wczoraj samozwańcze władze Sany wprowadziły w mieście stan wyjątkowy z uwagi na rosnącą liczbę przypadków cholery i zaapelowały też o międzynarodową pomoc.



Reklama

Jemen jest pogrążony w chaosie od 2011 roku, kiedy to społeczna rewolta położyła kres wieloletnim dyktatorskim rządom prezydenta Alego Abd Allaha Salaha. Tylko południowa część kraju wraz z Adenem podlega rządowi prezydenta Abd ar-Raba Mansura al-Hadiego. Jednak jego władza jest w znacznej mierze iluzoryczna, co wykorzystują aktywne na południu i częściowo wschodzie kraju dżihadystyczne Państwo Islamskie (IS) i Al-Kaida. Konflikt nasilił się, gdy w marcu 2015 roku interwencję w Jemenie rozpoczęła Arabia Saudyjska, by zwalczać Huti, którzy kontrolują Sanę oraz terytoria na północy i zachodzie kraju.



W wyniku wojny zginęło ponad 10 tys. osób. Konflikt niszczy również państwowy system ochrony zdrowia i system sanitarny. Większości pracowników sektora publicznego nie jest wypłacane wynagrodzenie. Służby komunalne strajkują, a ulice w Sanie są pełne śmieci. Zła sytuacja panuje też w szpitalach, które zmagają się z problemami z zaopatrzeniem i personelem.



Cholera to ostra bakteryjna choroba przewodu pokarmowego wywoływana przez spożycie skażonej wody i jedzenia, objawiająca się m.in. silną biegunką. W ciągu zaledwie kilku godzin może doprowadzić do śmierci z odwodnienia. Szczególnie narażone są niedożywione dzieci poniżej piątego roku życia.