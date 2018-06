Jest porozumienie ws. nazwy państwa macedońskiego

Grecki premier Aleksis Cipras poinformował we wtorek, że Grecja i Macedonia osiągnęły porozumienie w sprawie nazwy macedońskiego państwa, co przez wiele lat było przedmiotem sporu między obu krajami. Nowej nazwy jeszcze nie podał.

Zdjęcie Premier Grecji Aleksis Cipras /Angelos Tzortzinis /AFP

Cipras powiadomił o tym prezydenta Prokopisa Pawlopulosa. "Mamy dobre porozumienie - powiedział - które spełnia wszystkie warunki wstępne postawione przez stronę grecką" - stwierdził.

Rząd Macedonii zobowiązał się do modyfikacji nazwy kraju w związku zarzutami Grecji, że obecna implikuje roszczenia do greckiej prowincji o tej samej nazwie.

W zamian Ateny obiecują wycofanie obiekcji do członkostwa Macedonii w NATO i Unii Europejskiej. Grecja na forum UE przeforsowała oficjalną nazwę: Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (akronim angielski - FYROM) i od lat blokuje wysiłki Macedonii, by wstąpić do NATO i UE.