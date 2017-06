Kair wezwał ambasadora Kataru do opuszczenia Egiptu

Władze w Kairze wezwały ambasadora Kataru do opuszczenia Egiptu. Jednocześnie Kair wezwał do powrotu swojego przedstawiciela w Doha. Egipskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało, że przedstawiciel Kataru został wezwany do siedziby resortu. Wręczono mu oficjalną notę dotyczącą wygaśnięcia jego mandatu jako ambasadora w Egipcie i poproszono o to, aby wyjechał z tego kraju w ciągu 48 godzin.

Egipt, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn i Jemen zerwały stosunki dyplomatyczne z Katarem, zarzucając mu związki z terroryzmem. Katar jest oskarżany o wspieranie ekstremistów, między innymi z Bractwa Muzułmańskiego oraz o rozpowszechnianie ideologii tak zwanego Państwa Islamskiego i Al Kaidy.



Władze Kataru uznały decyzję o zerwaniu stosunków dyplomatycznych za niesprawiedliwą i nie mająca oparcia w faktach.



Irańskie MSZ wezwało państwa Zatoki Perskiej do dialogu. Rzecznik ministerstwa oświadczył, że konflikty między państwami regionu można rozwiązywać tylko metodami politycznymi i pokojowym, a także poprzez dialog między stronami.



Wcześniej pomoc w rozwiązaniu kryzysu dyplomatycznego zaoferował turecki minister spraw zagranicznych Mevlut Cavusoglu. Powiedział, że jest zasmucony rozdźwiękiem między Katarem, a innymi państwami arabskimi i wezwał do dialogu.