​Kambodża: Pięć osób zmarło po wypiciu wody skażonej herbicydami

Co najmniej pięć osób zmarło w Kambodży, najprawdopodobniej po wypiciu wody skażonej herbicydami, pestycydami służącymi do zwalczania chwastów w uprawach - poinformowała w sobotę policja we wschodniej prowincji Kratie nad Mekongiem.





Gubernator prowincji Va Thorn powiedział dziennikarzom, że pięć osób zmarło, a 28 zostało zabranych do szpitali na leczenie po wypiciu zanieczyszczonej wody.

Uważa się, że rolniczy środek chwastobójczy wyciekł do wody w tym rejonie - powiedział gubernator. Jak dodał, jedna osoba zmarła w czwartek, a pozostałe cztery w piątek. Ofiarami były trzy kobiety i dwóch mężczyzn w wieku od 34 do 70 lat.

Władze badają sprawę, m.in. ustalają, czy zgony mogły być spowodowane przez cokolwiek innego - podała policja.