Kamerun: Wojsko oswobodziło 5 tys. więźniów Boko Haram

Zachodnioafrykańskie siły zbrojne uwolniły 5 tys. więźniów organizacji Boko Haram - poinformowały w środę władze Kamerunu. Podczas trwającej tydzień operacji wojskowej zniszczono też, na granicy Kamerunu i Nigerii, jedną z górskich kryjówek islamistów.

Uwolnieni to głównie kobiety, dzieci i starsze osoby - mówił minister łączności Kamerunu Bakary Issa Tchiroma. Dodał, że podczas działań zbrojnych w górach Mandara, trwających od 26 lutego do 7 marca, zatrzymano 21 osób podejrzanych o przynależność do Boko Haram. Wojsko zniszczyło tam magazyn paliw i przejęło broń, motocykle, ok. 50 rowerów i "różne przedmioty służące do propagandy".

W działaniach zbrojnych przeciwko Boko Haram biorą wspólnie udział wojska Nigerii, Kamerunu, Nigru i Czadu.

Celem deklarowanym przez Boko Haram jest utworzenie państwa rygorystycznie podporządkowanego prawom islamskim.

Dżihadyści z Boko Haram zabili już co najmniej 20 tys. ludzi, a ponad 2 miliony zmusili do ucieczki. Początkowo operowali na północnym zachodzie Nigerii, ale rozszerzyli swoje działania zbrojne na sąsiednie kraje, m.in. na Kamerun. Na opanowanych terenach wprowadzają drastyczne reformy w ramach szariatu. W lutym Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ogłosiła, że w Kamerunie, Czadzie, Nigrze i Nigerii około 7,1 mln ludzi głoduje w konsekwencji terroru, jaki szerzy w tym regionie Afryki Boko Haram.