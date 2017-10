Kanada: Niebezpieczna kolizja samolotu z dronem

W Kanadzie doszło do kolizji samolotu z dronem. To pierwszy tego rodzaju przypadek w tym kraju.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /AFP

O sprawie poinformował kanadyjski minister do spraw transportu Marc Garneau. Pilotowi udało się bezpiecznie wylądować.



Do zdarzenia doszło w czwartek, gdy mały pasażerski samolot linii Skyjet z ośmioma osobami na pokładzie zmierzał na lotnisko w Quebecu. Na wysokości 450 metrów i około 3 kilometrów przed lotniskiem w jego prawe skrzydło uderzył dron.



Kanadyjskie prawo zakazuje używania dronów do celów rekreacyjnych powyżej 90 metrów nad ziemią i w odległości mniejszej niż 5.5 kilometra od lotniska. Za naruszenie tych przepisów państwo może nałożyć karę nawet do 25 tysięcy kanadyjskich dolarów.



Do kolizji z urządzeniami tego typu dochodzi rzadko, ale władze na całym świecie starają się wyeliminować prawdopodobieństwo wystąpienia podobnego zagrożenia lotniczego.