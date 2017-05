Kara śmierci w Turcji? Niemcy nie wydałyby zgody na referendum

Niemcy nie wydałyby zgody na przeprowadzenie wśród mieszkających w tym kraju Turków referendum ws. przywrócenia w Turcji kary śmierci - oświadczył w piątek rzecznik rządu. To kwestia teoretyczna, bo Ankara nie złożyła dotąd wniosku w tej sprawie - zaznaczył.

Zdjęcie Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan /AFP

"Pod względem politycznym jest nie do pomyślenia, byśmy mieli wydać zgodę na przeprowadzenie w Niemczech głosowania w sprawie, która stoi w jaskrawej sprzeczności z niemiecką konstytucją i europejskimi wartościami" - podkreślił rzecznik Steffen Seibert.

Przypomniał, że obcy kraj, który chce w swoich ambasadach i konsulatach na terytorium Niemiec przeprowadzić wybory lub innego rodzaju głosowanie, musi uzyskać na to zgodę niemieckiego rządu. Zaznaczył, że rząd "nie ma obowiązku wydawać zgody na wniosek w tej sprawie, czyli może też tej zgody odmówić". "Zakładam, że wykorzystalibyśmy środki prawne, by czegoś podobnego zakazać" - powiedział Seibert, odnosząc się do ewentualnego referendum ws. przywrócenia kary śmierci.

Rzecznik rządu podkreślił, że dotychczas Turcja nie skierowała do władz niemieckich wniosku w tej sprawie, więc kwestia jest obecnie czysto teoretyczna.

Wcześniej Martin Schulz - były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, a obecnie szef współrządzącej, socjaldemokratycznej SPD - w rozmowie z tygodnikiem "Der Spiegel" wykluczył umożliwienie głosowania w tej sprawie Turkom mieszkającym w Niemczech.

"Gdyby rząd Turcji miał rzeczywiście przeprowadzić referendum w sprawie wprowadzenia kary śmierci, musi być jasne - głosowanie tego rodzaju nie mogłoby się odbyć wśród mieszkających w Niemczech Turczynek i Turków" - powiedział Schulz. W Niemczech niedopuszczone byłoby głosowanie w sprawie niezgodnej z wartościami i konstytucją Niemiec.

MSZ poinformowało, że stanowisko Schulza zostało uzgodnione z szefem dyplomacji Sigmarem Gabrielem (również SPD).

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan sugerował w ostatnich miesiącach możliwość przeprowadzenia w kraju referendum w sprawie przywrócenia w kraju kary śmierci.

W Turcji od 1984 roku nie wykonano żadnego wyroku śmierci, a przywrócenie tej kary oznaczać będzie zerwanie z Unią Europejską - w marcu szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ostrzegł, że przywrócenie kary śmierci uniemożliwi kontynuowanie rozmów o tureckiej akcesji.

Mieszkający w Niemczech Turcy głosowali ostatnio w kwietniowym referendum w sprawie zmiany systemu politycznego w Turcji z parlamentarnego na prezydencki. W plebiscycie tym zwyciężyli zwolennicy znaczącego zwiększenia kompetencji szefa państwa.