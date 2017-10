Katastrofa rosyjskiego śmigłowca w Norwegii. Znaleziono ciało ofiary

Ciało mężczyzny zabitego w czwartkowej katastrofie rosyjskiego śmigłowca przy zachodnim wybrzeżu Szpicbergenu znaleziono na dnie morza w pobliżu miejsca wypadku - podał w poniedziałek urząd gubernatora norweskiej prowincji Svalbard.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /EVAN VUCCI /AFP

Śmigłowiec Mi-8 z ośmioma osobami - pięcioma członkami załogi i trzema pasażerami - runął do morza w trakcie lotu z opuszczonego osiedla górniczego Pyramiden do dawnego portu węglowego Barentsburg. Obie te miejscowości zawdzięczały swe powstanie wydobyciu węgla, prowadzonemu przez Związek Radziecki, a następnie do ostatnich lat przez Rosję na podstawie wykupionej w latach 30. ubiegłego stulecia koncesji.

Reklama

Barentsburg zamieszkuje obecnie ponad 400 Rosjan i Ukraińców.

"Zmarły został zlokalizowany przez zdalnie sterowany pojazd podwodny na dnie oceanu około 130 metrów od wraku śmigłowca" - głosi komunikat umieszczony na stronie internetowej urzędu gubernatora.

Jest to pierwsza odnaleziona ofiara wypadku. Pozostałych siedem lecących śmigłowcem osób ma status zaginionych i prawdopodobnie zmarłych.