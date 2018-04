KE chce zwalczać uchylanie się od szczepień

KE chce zwalczać zjawisko uchylania się od szczepień. W czwartek przedstawiła projekt rekomendacji m.in. w sprawie wprowadzenia rutynowych kontroli statusu szczepień oraz opcji wspólnej elektronicznej karty szczepień, która miałaby zastosowanie transgraniczne.

"Szczepienia to jedno z największych osiągnięć naszych czasów. Dzięki nim miliony ludzi nie zaraziły się polio, ospą i innymi strasznymi chorobami. W ciągu ostatnich 60 lat szczepionki uratowały życie większej liczbie dzieci niż jakiekolwiek inne działanie medyczne" - mówił na konferencji prasowej w Brukseli komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis.

W emocjonalnym wystąpieniu komisarz i jednocześnie lekarz podkreślał, że jest absolutnie nie do zaakceptowania, iż w dzisiejszych czasach dzieci umierają na choroby, które można powstrzymać za pomocą szczepionek. Odrzucał teorie rozsiewane przez "antyszczepionkowców" oskarżając ich o manipulowanie i posługiwanie się półprawdami. "Szczepionki działają, to proste. To nie jest kwestia opinii. To fakt" - oświadczył Andriukaitis.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w najbliższym dziesięcioleciu szczepionki uratują życie 25 mln osób. Jednak według Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) z powod niewystarczającego stanu zaszczepienia w kilku krajach UE występują niespotykane wcześniej ogniska odry i powracają inne choroby zwalczane drogą szczepień. Wciąż dochodzi w UE do zgonów dzieci i dorosłych z powodu tych chorób.