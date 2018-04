KE: Facebook potwierdził, że wyciek danych może dotyczyć 2,7 mln osób

Facebook potwierdził w piśmie do Komisji Europejskiej, że wyciek danych z serwisu do firmy doradczej Cambridge Analytica może dotyczyć do 2 mln 700 tys. osób w UE - poinformował w piątek rzecznik Komisji Christian Wigand.

Zdjęcie Facebook potwierdził, że dane do 2,7 mln osób w UE mogły być przekazane do Cambridge Analytica /AFP PHOTO / Daniel LEAL-OLIVAS /East News

List, który Facebook wysłał do unijnej komisarz sprawiedliwości Very Jourovej zawiera też wyjaśnienia w sprawie kroków, jakie platforma podjęła od czasu ujawniania skandalu. "Przeanalizujemy pismo szczegółowo, ale już jest jasne, że będą potrzebne dalsze rozmowy z Facebookiem" - zaznaczył rzecznik KE.

W środę Facebook poinformował, że firma Cambridge Analytica może mieć dane nawet 87 mln użytkowników serwisu. Wcześniej oceniano, że przedsiębiorstwo to, które wykorzystywało informacje o użytkownikach Facebooka do analizy ich osobowości i - dalej - do wpływania na masowe zachowania wyborców, pozyskało nielegalnie dane 50 mln klientów serwisu społecznościowego.