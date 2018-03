KE, Polska i kraje bałtyckie: Porozumienie energetyczne w 2018 roku

Komisja Europejska, Polska, Litwa, Łotwa i Estonia zamierzają do czerwca 2018 r. zawrzeć porozumienie polityczne w sprawie synchronizacji sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich z systemem europejskim - wynika ze wspólnego oświadczenia czterech krajów i KE.

W czwartek w Brukseli doszło do spotkania przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera z premierem Mateuszem Morawieckim i przywódcami państw bałtyckich: prezydent Litwy Dalią Grybauskaite, premierem Łotwy Marisem Kuczinskisem oraz premierem Estonii Jurim Ratasem.



We wspólnym oświadczeniu szef KE, premierzy i prezydent Litwy ustalili, że spotkają się ponownie latem w celu zawarcia porozumienia politycznego "w sprawie optymalnego sposobu synchronizacji sieci krajów bałtyckich z europejską siecią kontynentalną". Umowa ma być zawarta do czerwca.

Synchronizacja sieci elektroenergetycznych z UE pozwoliłaby krajom bałtyckim ograniczyć uzależnienie od dostaw prądu z Rosji.

Podczas czwartkowego spotkania w siedzibie KE przywódcy podkreślili znaczenie procesu synchronizacji "jako elementu kluczowego dla fizycznej integracji państw bałtyckich z europejskim kontynentalnym systemem energetycznym, który stanowi ogromny wkład w jedność i bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej".

Uznali również, że jest to "jeden z najbardziej symbolicznych projektów unii energetycznej oraz konkretny wyraz solidarności w ramach bezpieczeństwa energetycznego". Projekt ma być wsparty ze środków unijnego instrumentu finansowego "Łącząc Europę".

Szefowie państw i rządów "z zadowoleniem przyjęli znaczne postępy w pracach przygotowawczych prowadzonych przez ministrów ds. energetyki poszczególnych krajów we współpracy z wiceprzewodniczącym ds. unii energetycznej Maroszem Szefczoviczem i komisarzem ds. polityki klimatycznej i energetycznej Miguelem Ariasem Canete" - głosi komunikat ze spotkania.

Z Brukseli Łukasz Osiński