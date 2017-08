KE wyraża solidarność w sprawie nawałnic w Polsce

Komisja Europejska wyraziła w czwartek solidarność z ofiarami i poszkodowanymi w nawałnicach w Polsce. "Nie otrzymaliśmy żadnej prośby od polskich władz, ale jesteśmy gotowi rozmawiać o pomocy" - powiedziała unijna komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu.

Zdjęcie Komisarz ds. polityki regionalnej UE Corina Cretu /EMMANUEL DUNAND / AFP /AFP

Komisarz Corina Creţu na konferencji prasowej w Brukseli zadeklarowała solidarność z poszkodowanymi.

"Jesteśmy świadomi tego, co się stało w Polsce i śledzimy sytuację. Zawsze, gdy takie rzeczy mają miejsce, wyrażamy solidarność i gotowość do pomocy. To, w jaki sposób pomagamy Portugalii (w walce z pożarami - PAP), wynikało z prośby tego kraju. Jak dotąd nie otrzymaliśmy żadnej prośby od polskich władz, ale jesteśmy gotowi rozmawiać, zobaczyć, czy wsparcie będzie potrzebne. Jak dotąd nie otrzymaliśmy prośby ani szacunków szkód, a nie robimy własnych oszacowań" - powiedziała komisarz.

"Jeśli będzie to potrzebne, jesteśmy tutaj i polski rząd może się z nami skontaktować, a my ocenimy sytuację. Kierujemy nasze myśli przede wszystkim ku ofiarom i ludziom, którzy ucierpieli, lokalnym władzom, które walczą ze skutkami nawałnic. To niezwykle ważne wyrażać solidarność w momencie kryzysu w państwach członkowskich" - dodała Cretu.

Wsparcie z Funduszu Solidarności UE

Corina Cretu dodała też, że Bruksela potrzebuje dokładnych danych obrazujących skalę zniszczeń. Wsparcie może popłynąć z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, który utworzono, aby umożliwić reagowanie na poważne klęski żywiołowe.

Bezpośrednią przyczyną powołania do życia Funduszu były poważne powodzie, które latem 2002 roku nawiedziły Europę Środkową. Dotychczas zgromadzone w nim środki wykorzystano w następstwie 76 różnego rodzaju klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, pożary lasów, trzęsienia ziemi, wichury i susze. Jak dotąd wsparcie w łącznej wysokości ponad 5 mld euro otrzymały 24 kraje Europy.



Zdjęcie Wojsko pomaga w usuwaniu drzew i innych przeszkód w miejscowości Rytel / Leszek Szymański / PAP

Nawałnice uszkodziły 45 tysięcy hektarów lasu

Wczoraj Lasy Państwowe podały, że podczas ostatniego weekendu nawałnice uszkodziły 45 tysięcy hektarów lasu. Straty finansowe przekroczyły ponad miliard złotych.



Na skutek nawałnic, które przeszły nad Polską w nocy z piątku na sobotę, zginęło sześć osób (pięć na Pomorzu i jedna w Wielkopolsce), a około 50 zostało rannych.

W całym kraju wiatr uszkodził lub zerwał dachy z prawie czterech tys. budynków, z czego 2,8 tys. to budynki mieszkalne. Od 10 sierpnia strażacy interweniowali 21,3 tys. razy przy usuwaniu skutków burz.

Polska zwróci się do KE

Minister energii Krzysztof Tchórzewski poinformował dziś, że w związku ze zniszczeniami nasz kraj będzie prosić KE o ewentualną zgodę, by dokonać zmiany przeznaczenia środków przyznanych Polsce na lata 2014-2020.

Ocenił jednocześnie, że taka zgoda - jeżeli nie będziemy zwiększali kwot - będzie możliwa.