Kilkunastu zabitych w zamachu w Bagdadzie

W zamachu z użyciem samochodu pułapki zginęło w poniedziałek w Mieście Sadra, we wschodniej części Bagdadu, co najmniej 11 osób - poinformowali AFP przedstawiciele irackich służb bezpieczeństwa i źródła medyczne. Według agencji AP śmierć poniosło 12 ludzi.

Zdjęcie Bagdad; zdj. ilustracyjne /AFP

Bilans eksplozji pojazdu zaparkowanego w zamieszkanym głównie przez szyitów Mieście Sadra to 11 zabitych i 26 rannych - powiedział funkcjonariusz policji, cytowany przez AFP. Według źródeł medycznych wśród ofiar zamachu na głównym targu warzywnym Dżamila byli członkowie służb bezpieczeństwa.

Reklama

Liczba ofiar według informatorów agencji Associated Press może okazać się jeszcze wyższa. Do zamachu doszło w godzinach rannych w pobliżu jednego z największych centrów handlowych w Bagdadzie.

Według Associated Press, powołującej się na związaną z dżihadystami agencję informacyjną Amak, do zamachu przyznało się Państwo Islamskie (IS).

Irackie siły rządowe i milicje szyickie, takie jak Haszid Szaabi, w której walczy wielu mieszkańców Miasta Sadra, kontynuują operację przeciwko bojownikom IS w mieście Tal Afar w prowincji Niniwa na północy Iraku. Według irackiego wojska Tal Afar praktycznie już odbito z rąk dżihadystów, a walki trwają jeszcze tylko na jego obrzeżach.