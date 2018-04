Kluczowa decyzja przywódców Korei

- Zgodziliśmy się, że należy przeprowadzić denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego i będziemy w tej sprawie ściśle współpracować – powiedział w piątek prezydent Korei Płd. Mun Dze In po podpisaniu wspólnego oświadczenia z przywódcą Korei Płn. Kim Dzong Unem. Zapowiedziano również przekształcenie panującego rozejmu w układ pokojowy.

Zdjęcie Kim Dzong Un i Mun Dze In zgodzili się co do denuklearyzacji /KOREA SUMMIT PRESS POOL / POOL /PAP/EPA

Mun wyraził nadzieję, że obie Koree będą dążyć do porozumienia zapewniającego "trwały pokój" na Półwyspie Koreańskim.

Zapowiedział, że rozdzieleni krewni będą mogli się ze sobą kontaktować, a linia demarkacyjna stanie się "strefą pokoju".

Obaj przywódcy spotkali się we wsi Panmundżom po południowej stronie linii demarkacyjnej oddzielającej oba państwa koreańskie. Jest to trzeci szczyt koreański i pierwszy od 11 lat.

"Wieczny pokój na Półwyspie Koreańskim"

Obie Koree będą wspólnie dążyć do przekształcenia rozejmu w układ pokojowy formalnie kończący wojnę z lat 1950-1953 - wynika ze wspólnej deklaracji podpisanej przez prezydenta Korei Płd. Mun Dze Ina i przywódcę Korei Płn. Kim Dzong Una.

"W tym roku, na który przypada 65. rocznica rozejmu, Korea Południowa i Północna zgodziły się aktywnie starać się o trójstronne spotkania z udziałem obu Korei i USA, oraz czterostronne spotkania z udziałem obu Korei, USA i Chin, by ogłosić koniec wojny i zbudować stały i solidny pokój" - napisano w dokumencie.

Prezydent Mun zapowiedział budowę "wiecznego pokoju na Półwyspie Koreańskim" oraz wstrzymanie wszelkich form wrogości pomiędzy państwami. Obaj przywódcy zgodzili się, że konieczna jest denuklearyzacja półwyspu.

Przemawiający po nim Kim podkreślał, że Koreańczycy po obu stronach granicy są "braćmi tej samej krwi" i zapowiedział "nową erę pokoju" w dwustronnych relacjach.

Prezydent Mun planuje odwiedzić Pjongjang

Południowokoreański prezydent Mun Dze In planuje jesienią odwiedzić Pjongjang - wynika ze wspólnej deklaracji podpisanej przez niego i przywódcę Korei Północnej Kim Dzong Una.

W deklaracji napisano, że obaj przywódcy zgodzili się "umożliwić wizytę Muna w Pjongjangu tej jesieni" oraz "często i szczerze dyskutować o kwestiach dotyczących narodu koreańskiego".

Obie Koree będą również dążyć do przekształcenia rozejmu w układ pokojowy, który formalnie zakończy wojnę z lat 1950-1953 - wynika z dokumentu. Przywódcy zgodzili się również, że konieczna jest "całkowita denuklearyzacja" Półwyspu Koreańskiego.