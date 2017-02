Kolejna runda negocjacji pokojowych ws. Syrii

W szwajcarskiej Genewie rozpoczyna się dzisiaj kolejna runda rozmów pokojowych w sprawie zakończenia wojny domowej w Syrii. Na organizowane przez ONZ negocjacje przyjadą przedstawiciele syryjskich władz oraz części opozycji.

Negocjatorzy Narodów Zjednoczonych mówią o ostrożnym optymizmie. W niedzielę w czasie dorocznej Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium wysłannik ONZ do spraw Syrii Staffan de Mistura informował, że rozejm w Syrii jest w wielu miejscach przestrzegany. Jak podkreślał, obecne negocjacje mają większe szanse powodzenia niż wcześniej.

“Musimy wykorzystać ten moment. Bo nawet jeśli zawieszenie broni jest gwarantowane przez obie strony, nie przetrwa długo bez politycznego rozwiązania na horyzoncie" - mówił.

Sytuacja w Syrii uspokoiła się po tym, jak syryjskie wojsko z pomocą Rosjan całkowicie przejęło miasto Aleppo. Zbrojna opozycja wciąż domaga się dymisji prezydenta Baszara al-Asada, ale deklaruje, że jest gotowa do rozmów.

Efekty rozmów w Genewie są trudne do przewidzenia. ONZ ostrzega, że nawet jeśli nastąpi przełom, to nie stanie się to szybko. Na rozmowy nie zostali zaproszeni przedstawiciele grup ekstremistów takich jak Państwo Islamskie czy al-Nusra, które mają pod kontrolą część terenów w Syrii.

Wojna domowa w Syrii trwa już niemal sześć lat. Ocenia się, że kosztowała życie co najmniej 300 tysięcy osób. Obecnie ONZ prowadzi negocjacje pokojowe zwaśnionych stron w Genewie, a Rosja, Turcja i Iran organizują rozmowy w stolicy Kazachstanu Astanie.