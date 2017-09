Kolejne ofiary gangu, który napadł na Polaków w Rimini

Dwóch mieszkańców Bolonii padło w Rimini ofiarami rozboju ze strony tej samej grupy, która dokonała brutalnego gwałtu i napaści na polskich turystów i transseksualistę z Peru - podały we wtorek włoskie media. Bolończycy mają złożyć zeznania w prokuraturze w Rimini.

Zdjęcie Służby policyjne w dzielnicy Miramare w Rimini (Włochy), gdzie doszło do brutalnego napadu na młode, polskie małżeństwo. /Manuel Migliorini/ANSA/AP /East News

Według Ansy 19- i 20-latek z Bolonii mają zostać wezwani przez prokuraturę prowadzącą śledztwo w sprawie podwójnego ataku dokonanego z nocy z 25 na 26 sierpnia. Młoda Polka została wówczas zgwałcona, a jej partner dotkliwie pobity.

Po tygodniu aresztowano wszystkich czterech napastników; pełnoletniego migranta z Konga Guerlina Butungu z prawem pobytu we Włoszech z powodów humanitarnych oraz dwóch nieletnich braci, synów imigrantów z Maroka i Nigeryjczyka. Ich tożsamości nie ujawniono.

Wszystko wskazuje na to, że tej samej nocy kilka godzin wcześniej gang ten napadł na dwóch mężczyzn spacerujących nabrzeżem w Rimini. Jednemu z nich czteroosobowa banda zabrała telefon. Następnego ranka obaj mężczyźni złożyli zawiadomienie na policji. Przedstawiony przez nich opis napastników odpowiada rysopisowi członków gangu.

Obecnie bolończycy złożą zeznania i mają formalnie rozpoznać sprawców na zdjęciach.

Ponadto okazuje się, że ukradziony im wtedy telefon miał przy sobie w chwili zatrzymania 20-letni Kongijczyk, domniemany szef gangu. Oznacza to, że lista stawianych przestępcom zarzutów może się rozszerzyć. Wcześniej pojawiły się podejrzenia, że grupa ta napadła na parę turystów 12 sierpnia, także w Rimini. Kobiecie, którą chcieli zgwałcić, udało się uciec.

Proces Butungu, jedynego pełnoletniego członka gangu rozpocznie się prawdopodobnie za mniej niż pół roku, bo, jak wynika z nieoficjalnych informacji z prokuratury w Rimini przytaczanych przez media, wystąpi ona o jego natychmiastowe osądzenie. To zaś oznacza, że proces musi zostać otwarty w ciągu pół roku od zatrzymania.

W osobnym trybie sądzeni będą trzej nieletni sprawcy napaści, którzy mają od 15 do 17 lat. Decyzję w ich sprawie podejmie sąd dla nieletnich w Bolonii.

Wideo Napaść na Polaków w Rimini. "Szef gangu" zatrzymany

Wszystkim postawiono zarzuty ciężkiego rozboju, zbiorowej przemocy seksualnej i wyrządzenia obrażeń ciała. Butungu grozi ponad 20 lat więzienia. Nieletni otrzymają według znawców kodeksu kary do około 5 lat więzienia.

We wtorek przed zakładem karnym dla nieletnich w Bolonii, gdzie przebywają trzej nastolatkowie, manifestowali działacze młodzieżówki prawicowej Ligi Północnej. Przynieśli tam transparent z hasłem: "Natychmiastowa deportacja tych, którzy zgwałcili".

“Przesłanie, z jakim tu przyszliśmy na ten pokojowy, choć zdecydowany protest, jest takie, że dobrotliwość musi się skończyć" - wyjaśnił działacz formacji Giovani Padani, Claudio Naldi.

"Po tym, gdy osoby te przybywają i są przyjmowane w naszym kraju, pozwalają sobie na to, by popełnić każdy czyn, także zniszczyć życie młodej parze odwiedzającej Rimini. Nikomu zaś nie przyjdzie do głowy to, by ich wydalić" - stwierdził Naldi.

Następnie zapytał: “Co by się stało, gdyby to Europejczycy popełnili to samo przestępstwo w kraju afrykańskim?".

Uczestnicy pikiety domagali się tego, by narzędzie w postaci deportacji imigrantów było stosowane częściej, a nie tylko w ostateczności, po to, by - jak mówili - działało odstraszająco i zapobiegało podobnym przestępstwom.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)