Kolejne państwo przenosi ambasadę do Jerozolimy

MSZ Paragwaju potwierdziło w poniedziałek, że prezydent Horacio Cartes złoży w dniach 21-22 maja wizytę w Izraelu, podczas której dokona otwarcia ambasady Paragwaju w Jerozolimie. Informację o przeniesieniu paragwajskiej ambasady podało wcześniej MSZ Izraela.

Zdjęcie Prezydent Horacio Cartes złoży w dniach 21-22 maja wizytę w Izraelu /daniel duarte /AFP

"Paragwaj przed końcem maja uruchomi swą ambasadę w Jerozolimie! Prezydent Cartes otworzy ambasadę! Wspaniałe wieści w czasie, gdy międzynarodowe uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela nabiera tempa" - napisał rzecznik izraelskiego MSZ, Emmanuel Nahszon na Twitterze.

Deklaracja władz Paragwaju o przeniesieniu placówki do Jerozolimy została złożona na tydzień przed zaplanowanym na 14 maja przeniesieniem ambasady Stanów Zjednoczonych z Tel Awiwu do Jerozolimy, co odbędzie się w 70. rocznicę proklamowania niepodległości Izraela.

Przeniesienie amerykańskiej ambasady jest zgodne z grudniową decyzją Trumpa o nieprzedłużaniu moratorium na uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela. Pod koniec lutego Trump poinformował, że amerykańska placówka zostanie przeniesiona do Jerozolimy w połowie maja - przypomina Reuters.

Na podobny krok zdecydowała się też Gwatemala. Na początku marca gwatemalski prezydent Jimmy Morales zapowiedział przeniesienie ambasady swego kraju do Jerozolimy 16 maja, dwa dni po przeniesieniu placówki USA.

Decyzja prezydenta USA w sprawie izraelskiej stolicy została odebrana entuzjastycznie przez władzę i społeczeństwo Izraela, ale wywołała ostre protesty muzułmanów na całym świecie.

Status Jerozolimy to sedno konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Izrael kontroluje całą Jerozolimę, którą zajął w czasie wojny 1967 roku i którą uważa za swą niepodzielną stolicę. Palestyńczycy z kolei chcą, aby Jerozolima Wschodnia była stolicą ich przyszłego państwa.

Przywódca Autonomii Palestyńskiej i zarazem przewodniczący Organizacji Wyzwolenia Palestyny, Mahmud Abbas, który przebywa obecnie z oficjalną wizytą w Wenezueli, skrytykował w poniedziałek decyzję Paragwaju.

"Mam nadzieję, że inne państwa położone na kontynencie amerykańskim nie przeniosą swych placówek do Jerozolimy, gdyż byłoby to sprzeczne z prawem międzynarodowym" - powiedział podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Wenezueli Nicholasem Maduro.

W grudniu ub.r. 128 krajów zagłosowało za rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, domagając się anulowania decyzji Trumpa o oficjalnym uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela. 35 państw wstrzymało się od głosu, w tym Polska, Australia i Kanada, a 21 krajów nie wzięło udziału w głosowaniu, w tym Ukraina, Mołdawia i Gruzja.

Ambasada Paragwaju mieści się obecnie w pobliżu Tel Awiwu.