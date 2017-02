Kolumbia: Co najmniej 26 osób rannych po eksplozji w Bogocie

Co najmniej 26 osób zostało rannych w rezultacie eksplozji bomby w stolicy Kolumbii - Bogocie. Większość poszkodowanych to policjanci strzegący przed protestującymi otwartej ponownie areny do walki z bykami Plaza Santamaria. Tylko dwie osoby ranne to cywile.

Arena została zamknięta w 2012 roku przez ówczesnego lewicowego mera Bogoty Gustavo Petro. Kolumbnijski Sąd Konstytucyjny nakazał jednak jej ponowne udostępnienie.



Po otwarciu 22 stycznia została natychmiast otoczona przez protestujących przeciwko walkom z udziałem byków.



Przed zapowiedzianym na dziś widowiskiem ściągnięto dodatkowe oddziały policyjne.