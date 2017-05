"Kommiersant": Nowa inicjatywa Trumpa nie po myśli Putina

Według dziennika "Kommiersant", Moskwa ma problem z nową inicjatywą Waszyngtonu. Gazeta sugeruje, że amerykański prezydent konstruuje "islamski pakt" wymierzony w sojuszników Rosji - Syrię i Iran. Zdaniem "Kommiersanta", ma o tym świadczyć fakt, iż z pierwszą zagraniczną wizytą Donald Trump udał się do Arabii Saudyjskiej, gdzie podpisał kontrakty na prognozowaną kwotę 350 miliardów dolarów.

Zdjęcie Donald Trump i król Arabii Saudyjskiej Salman ibn Abd al-Aziz Al Su’ud /PAP/EPA

W ocenie rosyjskiego dziennika, amerykański prezydent chce stworzyć koalicję, roboczo nazywaną "arabskim NATO", która pod patronatem Stanów Zjednoczonych będzie na Bliskim Wschodzie przeciwwagą dla sojuszu Rosji z Syrią i Iranem.



"Tym samym Trump radykalnie zmienia rozkład sił w strategicznie ważnym regionie, tworząc nowe zagrożenie dla sojuszników Moskwy - Damaszku i Teheranu" - napisał "Kommiersant".



Dziennik twierdzi, że w ten sposób gospodarz Białego Domu próbuje również doprowadzić do pojednania Stanów Zjednoczonych ze światem muzułmańskim.



Według gazety, oprócz Arabii Saudyjskiej w "arabskim NATO" miałyby uczestniczyć m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordania, Egipt i Pakistan, a w konsekwencji, taki sojusz składałby się z co najmniej 40 państw.



"Kommiersant" zauważa, że do czasu tak oczekiwanego spotkania Trumpa z Władimirem Putinem, ten pierwszy zdąży spotkać się z liderami świata arabskiego i europejskich państw - członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, czym mocno ograniczy pole do współpracy z Rosją.