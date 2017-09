Komunikat polskiego MSZ w związku z huraganem Irma

Polskie ambasady śledzą sytuację naszych rodaków, przebywających na wyspach dotkniętych huraganem Irma. Placówki pozostają w kontakcie z rodakami - zapewnia MSZ. To sprawa priorytetowa dla służb dyplomatyczno-konsularnych - podkreślił resort w komunikacie.

Zdjęcie Huragan Irma dotarł do Florydy /ALEJANDRO ERNESTO /PAP/EPA

"Doszło do dużych zniszczeń na wyspach, w tym na Sint Maarten/Saint-Martin. Na miejscu obecne jest holenderskie, francuskie i brytyjskie wojsko, które pomaga w odbudowie podstawowej infrastruktury (np. lotniska) i dostarczeniu niezbędnej pomocy, w tym wody pitnej" - czytamy w komunikacie resortu.

"Na tym etapie, Holandia, Francja i Zjednoczone Królestwo nie przewidują przeprowadzenia akcji ewakuacyjnej. Ambasady RP w Hadze, Paryżu i Londynie na bieżąco monitorują sytuację obywateli polskich przebywających na wyspach dotkniętych huraganem" - czytamy w komunikacie.

"Nasze placówki pozostają w bieżącym kontakcie z obywatelami i przekazują zalecenia uzyskiwane od władz, w tym dotyczące miejsc, w których organizowane są punkty dystrybucji artykułów pierwszej potrzeby" - zapewniło MSZ.

Jednocześnie resort podkreślił, że polscy konsulowie "przekazali władzom holenderskim, francuskim i brytyjskim dane obywateli polskich wymagających pomocy". "Dokładają oni starań, aby Polacy byli objęci niezbędną pomocą na takich samych warunkach jak obywatele wspomnianych państw" - głosi komunikat.

Potężny huragan dotarł do wybrzeży Florydy

Huragan Irma dotarł w niedzielę rano czasu lokalnego do zachodniej części łańcucha wysp koralowych Florida Keys w stanie Floryda w USA. Władze na Florydzie zarządziły ewakuację ok. 6,3 mln osób (ok. 30 proc. mieszkańców stanu).

Jak podaje amerykańskie Krajowe Centrum ds. Huraganów (NHC), oko huraganu znajduje się 25 km na południowy-wschód od wyspy Key West nad Cieśniną Florydzką. NHC prognozuje, iż Irma pozostanie silnym huraganem podczas przemieszczania się nad archipelagiem Florida Keys i wzdłuż zachodniego wybrzeża Florydy.

Irma została zakwalifikowana jako huragan 4 kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Towarzyszy jej wiatr osiągający maksymalną prędkość ok. 215 km/h.

Meteorolodzy z NHC zapowiadają w niedzielę możliwość pojawienia się tornad nad południową częścią Florydy.

W wyniku huraganu Irma na Karaibach zginęły co najmniej 22 osoby. Bez prądu pozostaje ok. 425 tys. mieszkańców Florydy. Najpotężniejszy od 1932 r. huragan na Kubie wyrządził największe szkody w prowincjach Camaguey, Las Tunas, Ciego de Avila i Villa Clara - podała w sobotę kubańska telewizja.