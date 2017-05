Konflikt między Pekinem a Seulem. Chiny liczą na pomoc z Korei Płd.

Stosunki między Pekinem a Seulem ucierpiały przez napięcia wokół amerykańskiego systemu THAAD. "Chiny liczą, że nowy rząd Korei Płd. zaradzi problemom, jakie wystąpiły w relacjach między tymi krajami" - oświadczył w czwartek szef chińskiej dyplomacji Wang Yi.

Zdjęcie Szef chińskiej dyplomacji Wang Yi oraz premier Korei Płd. Lee Hae-chan /THOMAS PETER /East News

"Mamy nadzieję, że nowy rząd zaradzi problemom, jakich doświadczyliśmy i jak najszybciej podejmie skuteczne środki i (zajmie) stanowisko, by usunąć przeszkody, jakie znalazły się na drodze do dobrych stosunków między naszymi dwoma krajami" - powiedział Wang południowokoreańskiemu wysłannikowi do Pekinu, Li He Czanowi.

Amerykański system obrony przeciwrakietowej THAAD przeznaczony do zwalczania potencjalnego ataku rakietowego Korei Północnej wywołuje irytację Chin. Pekin wielokrotnie dawał do zrozumienia, że nie życzy sobie, by amerykański radar był w stanie śledzić działania wojsk na terenie Chin. Ze względu na napięcia dyplomatyczne ucierpiała wymiana handlowa między Chinami, a Koreą Południową. Chińscy konsumenci bojkotowali przez kilka tygodni południowokoreańskie produkty.

Nowy prezydent Korei Płd. Mun Dze In został zaprzysiężony w ubiegłym tygodniu.