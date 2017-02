Kontrowersyjna wypowiedź Donalda Trumpa o Władimirze Putinie

Donald Trump znalazł się w ogniu krytyki po wywiadzie dla telewizji Fox News. Podczas rozmowy o prezydencie Rosji dziennikarz stacji stwierdził, że Władimir Putin jest zabójcą. Trump odpowiedział wtedy, że USA też nie są niewinne.

Zdjęcie Donald Trump znów szokuje /PAP/EPA

W rozmowie wyemitowanej przed meczem Super Bowl Donald Trump powiedział, że darzy szacunkiem Władimira Putina. Zapytany dlaczego, odpowiedział, że szanuje wiele osób i że chciałby współpracować z Rosją - przede wszystkim w walce z Państwem Islamskim. "Ale Putin to zabójca" - stwierdził prowadzący rozmowę dziennikarz Bill O'Reillly. "My też mamy wielu zabójców. Uważasz, że nasz kraj jest taki niewinny? - tłumaczył amerykański prezydent.



Donald Trump podał przykład Iraku. "Popełniliśmy wiele błędów. Od początku byłem przeciwny wojnie w Iraku. Wiele osób zginęło. Jest wielu zabójców, wierz mi" - dodał prezydent USA.



Wypowiedź Donalda Trumpa wywołała zdecydowaną krytykę, także ze strony republikanów. Przywódca tej partii w Senacie Mitch MccConnel przypominał rosyjską inwazję na Ukrainie i powiedział, że nie można porównywać Rosji do USA. Senator Marco Rubio pytał retorycznie, kiedy amerykańskim przywódcom zdarzyło się zlecać otrucie przeciwników politycznych. Członkini Kongresu Liz Cheney wyraziła głębokie zaniepokojenie słowami prezydenta Trumpa.