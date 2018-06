Kontrowersyjny napis na kurtce Melanii Trump

Ta wizyta nazwana została "operacją ratowania wizerunku administracji Donalda Trumpa". Pierwsza dama USA odwiedziła dzieci imigrantów w ośrodku odosobnienia w Teksasie. Dzieci, które w ramach antyimigranckiej polityki "zero tolerancji" rozdzielono z rodzicami, co wywołało oburzenie na całym świecie. Melania Trump zrobiła swoje – ściągnęła na siebie całą uwagę, udając się w podróż w kurtce z napisem "I really don't care. Do U?".

Zdjęcie Pierwsza dama USA Melania Trump /MANDEL NGAN /AFP

Żona prezydenta Stanów Zjednoczonych wsiadła do samolotu lecącego do Teksasu w zielonej kurtce. Na plecach widniał biały napis przypominający graffiti: "I really don't care. Do U?", co t tłumaczeniu znaczy: "Naprawdę mnie to nie obchodzi, a ciebie?".

Jak zauważają agencje, Melania Trump nie miała jej już na sobie wysiadając z samolotu na lotnisku McAllen.

Mimo to zdjęcie Melani Trump w kurtce z kontrowersyjnym napisem poszło w świat i posypały się krytyczne uwagi, m.in. że było to co najmniej nieprzyzwoite.

Zdjęcie Media zwróciły uwagę na napis na kurtce Melanii Trump / MANDEL NGAN / AFP

Ekipa Pierwszej damy USA twierdzi, że za napisem nie było żadnego ukrytego przesłania.

"To tylko kurtka, a nie ukryta wiadomość. Dziś ważna wizyta w Teksasie. Mam nadzieję, że media nie będą skupiać się na garderobie" - oświadczyła w rozmowie z CNN rzeczniczka żony prezydenta USA, Stephanie Grisham.

Potem pojawił się wpis Donalda Trumpa na Twitterze. Stwierdził w nim, że napis na kurtce żony to przesłanie do mediów kreujących tzw. fake newsy.

Według danych resortu bezpieczeństwa narodowego, 2,3 tys. dzieci zostało oddzielonych od rodziców od 5 maja do 9 czerwca wśród migrantów, którzy starają się przez Meksyk dostać do USA. Większość dzieci pochodzi z Gwatemali, Salwadoru i Hondurasu.

Skala protestów zmusiła Trumpa do zmiany stanowiska. W środę podpisał on rozporządzenie wykonawcze, na mocy którego dzieci nie będą już oddzielane od rodziców na amerykańskiej granicy.

Jeszcze w poniedziałek prezydent mówił, że "Stany Zjednoczone nie staną się obozem dla migrantów i nie będą aresztem dla uchodźców".