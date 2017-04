Korea Płn. rozpoczęła ćwiczenia wojskowe z ostrą amunicją

Media w Seulu poinformowały, że Korea Północna rozpoczęła we wtorek zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia artylerii z wykorzystaniem ostrej amunicji. Mają one uczcić obchodzoną tego dnia 85. rocznicę utworzenia północnokoreańskich sił zbrojnych.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /AFP

Jak podała południowokoreańska agencja Yonhap, powołując się na bliżej niesprecyzowane źródło, wszystko wskazuje na to, że Pjongjang rozmieścił we wtorek wiele jednostek artylerii dalekiego zasięgu w regionie Wonsan na wschodnim wybrzeżu i prowadzi tam manewry wojskowe.

Według Yonhap, ćwiczenia wojskowe są najprawdopodobniej nadzorowane przez samego przywódcę Korei Północnej, Kim Dzong Una.

Doniesień tych nie potwierdziło dotąd ministerstwo obrony w Seulu.

"Położyć kres spiskowaniu przez USA"

Państwowe media w Korei Północnej podały z okazji rocznicy utworzenia krajowych sił zbrojnych, że wojsko jest gotowe "położyć kres spiskowaniu przez USA i ich szantażowi nuklearnemu".

"Nieograniczona jest siła rażenia armii Koreańskiej Armii Ludowej, wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, w tym różnego rodzaju broń precyzyjną i zminiaturyzowaną broń atomową oraz pociski balistyczne wystrzeliwane z okrętów podwodnych" - napisał w artykule redakcyjnym na pierwszej stronie dziennik "Rodong Sinmun", organ rządzącej Partii Pracy Korei.

Zdjęcie Ćwiczenia wojskowe są najprawdopodobniej nadzorowane przez samego przywódcę Korei Północnej, Kim Dzong Una / AFP

Korea Płn. zadeklarowała gotowość ataku na okręt USA

Marynarka wojenna Korei Południowej podała, że we wtorek prowadzi manewry z użyciem ostrej amunicji wraz z amerykańskimi niszczycielami na zachód od Półwyspu Koreańskiego. Zapowiedziała również, że wkrótce dołączy do amerykańskiej lotniskowcowej grupy uderzeniowej, w skład której wchodzi atomowy lotniskowiec USS Carl Vinson. W niedzielę Korea Północna zadeklarowała gotowość ataku na okręt. Został on skierowany przez prezydenta USA Donalda Trumpa na wody koreańskie w związku z groźbą nowego północnokoreańskiego testu nuklearnego.

W związku z rocznicą utworzenia północnokoreańskich sił zbrojnych społeczność międzynarodowa obawiała się, że Pjongjang przeprowadzi kolejny test nuklearny. W przeszłości podobne święta bywały okazją do testów uzbrojenia.

Korea Północna przeprowadziła pięć testów nuklearnych, w tym dwa w ubiegłym roku i pracuje nad pociskami balistycznymi zdolnymi dosięgnąć terytorium USA.

Zdjęcie Fot. z prowadzonych ćwiczeń / PAP/EPA