Korea Płn. w sprawie kwestii nuklearnej: Presja USA nie pomoże

Korea Północna zwróciła się do USA, by przestały wywierać presję i nie groziły jej, gdyż nie pomoże to w rozwiązaniu kwestii programu nuklearnego. Pjongjang przestrzegł też Waszyngton przed wprowadzaniem w błąd opinii publicznej.

Zdjęcie Kim Dzong Un /AP Photo/Wong Maye-E /East News

W ostatnich latach na Koreę Płn. nałożono serię oenzetowskich i amerykańskich sankcji, których celem jest ograniczenie programów nuklearnego i rakietowego reżimu w Pjongjangu.

W deklaracji podpisanej 27 kwietnia, po pierwszym od 11 lat spotkaniu władz zwaśnionych państw koreańskich, przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un i prezydent Korei Płd. Mun Dze In zgodzili się w Panmundżomie, że konieczna jest "całkowita denuklearyzacja" Półwyspu Koreańskiego. Jednak w deklaracji tej nie przedstawiono konkretnych kroków, dzięki którym ten cel miałby zostać osiągnięty.

Oficjalna północnokoreańska agencja prasowa KCNA podała w niedzielę, cytując rzecznika MSZ w Pjongjangu, że Waszyngton "wprowadza opinię publiczną w błąd", twierdząc, iż to na skutek sankcji i innych nacisków w deklaracji z Panmundżomu jest mowa o denuklearyzacji. USA nie powinny "celowo prowokować" Korei Płn. - napisała KCNA.

Według tej agencji USA "otwarcie mówią, że nie złagodzą sankcji i nie zmniejszą nacisków, dopóki KRLD całkowicie nie zrezygnuje z broni jądrowej". Waszyngton "zaostrza sytuację na Półwyspie Koreańskim", rozmieszczając tam "strategiczne aktywa" i poruszając kwestię praw człowieka - pisze KCNA.

"Waszyngton celowo prowokuje"

Wydaje się, że jest to nawiązanie do ośmiu amerykańskich myśliwców F-22, które ostatnio wysłano na półwysep, by uczestniczyły w corocznych manewrach południowokoreańskich i amerykańskich sił powietrznych - spekuluje południowokoreańska agencja Yonhap.

Według KCNA Waszyngton "celowo" prowokuje Pjongjang "w czasie, gdy sytuacja na półwyspie zmierza w kierunku pokoju". "Ten akt nie może być interpretowany inaczej niż jako niebezpieczna próba zrujnowania ciężko wypracowanej atmosfery dialogu i próba powrotu do punktu wyjścia" - dodano.

Zdaniem KCNA nieodpowiednie ocenienie przez USA "pokojowych intencji" Korei Płn. jako oznaki słabości i dalsze wywieranie nacisków oraz groźby wojskowe nie sprzyjają rozwiązaniu kwestii denuklearyzacji.

Trump ostro

Prezydent USA Donald Trump, który w najbliższych tygodniach planuje spotkać się z Kimem, zapowiedział, że utrzyma sankcje, będzie wywierał presję na Pjongjang i "nie powtórzy błędów poprzednich administracji". Trump jest przekonany, że to właśnie jego twarda postawa doprowadziła do uspokojenia sytuacji na Półwyspie Koreańskim.

Amerykański przywódca podkreślił na konwencji Krajowego Związku Strzeleckiego (NRA) w Dallas, że w oczekiwaniu na rozmowy złagodził ostatnio swą retorykę. Wcześniej ostrzegał m.in., że jeśli Korea Płn. będzie nadal grozić Ameryce, czeka ją "ogień i furia, jakich świat nie widział".

Zdjęcie Donald Trump i John Bolton / NICHOLAS KAMM / East News

Biały Dom poinformował, że doradca amerykańskiego przywódcy ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton w piątek spotkał się z południowokoreańskim dyrektorem ds. bezpieczeństwa narodowego Czung Uj Jongiem i obaj stwierdzili, ze nie ma planów zmiany obustronnej postawy obronnej USA i Korei Płd.

W Korei Płd. stacjonuje ok. 28,5 tys. amerykańskich żołnierzy; ta obecność jest utrzymywana od 1953 roku, gdy wojna na Półwyspie Koreańskim zakończyła się jedynie rozejmem, a nie traktatem pokojowym. Według Seulu żołnierze USA powinni pozostać w Korei Płd. nawet po podpisaniu układu pokojowego.