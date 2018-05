Korea Północna demontuje głośniki propagandowe na granicy

Południowokoreańskie ministerstwo obrony poinformowało we wtorek, iż widzi oznaki, że Korea Północna rozpoczęła demontaż propagandowych głośników rozmieszczonych na granicy z Koreą Południową.

Zdjęcie Przywódcy Korei Płn. i Pd. - Kim Dzong Un i Mun Dze In /AFP

Wcześniej demontaż głośników, nadających przekazy propagandowe przeznaczone dla Koreańczyków na Północy, zapowiedziała Korea Południowa.



Demontaż głośników propagandowych po obu stronach granicy jest pierwszym praktycznym krokiem na drodze pojednania obydwu krajów, którego wyrazem był piątkowy historyczny szczyt przywódców - Kim Dzong Una i prezydenta Korei Płd. Mun Dze Ina w miejscowości Panmundżom po południowej stronie linii demarkacyjnej między państwami koreańskimi.

Kolejnym małym posunięciem Korei Północnej jest przewidziane na 5 maja przesunięcie zegarów o 30 minut, by zrównać swój czas z czasem Korei Południowej.

Podczas szczytu przywódcy obu zwaśnionych krajów podpisali deklarację, w której zapowiedzieli wspólne dążenia do zawarcia formalnego układu pokojowego, kończącego wojnę z lat 50. XX wieku. Zobowiązali się też do zaprzestania "wszelkich wrogich działań przeciwko sobie w każdej dziedzinie", w tym do wstrzymania przekazów propagandowych.