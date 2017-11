Korea Północna: Donald Trump to "niszczyciel"

Ostry komentarz Korei Północnej dotyczący wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Azji. Północnokoreańska agencja prasowa cytuje słowa tamtejszego MSZ, według którego Trump prowokował wybuch wojny na Półwyspie Koreańskim.

Zdjęcie Donald Trump /PAP/EPA

Północnokoreańska agencja nazywa amerykańskiego prezydenta "niszczycielem". To pierwsza reakcja Pjongjangu na azjatycką podróż Donalda Trumpa.



W jej trakcie wiele rozmów było poświęconych kwestii Korei Północnej. Trump apelował do państw świata o zerwanie wszelkich relacji gospodarczych i finansowych z Koreą Północną oraz o obniżenie statusu relacji dyplomatycznych.



Podczas wizyty w Korei Południowej Trump stwierdził, że Stany Zjednoczone są przygotowane na wypadek konieczności podjęcia działań militarnych wobec komunistycznej Korei. Choć - zastrzegł - obecnie amerykańska administracja wykorzystuje inne instrumenty nacisku na Pjongjang.



Donald Trump miał też odwiedzić koreańską strefę zdemilitaryzowaną oddzielająca dwa państwa koreańskie. Do wizyty jednak nie doszło z powodu złej pogody.



W tym roku Korea Północna przeprowadziła wiele testów rakietowych i szóstą próbę jądrową. Po raz ostatni testowała rakiety pod koniec września.