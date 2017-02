Kreml: Amerykańska telewizja powinna przeprosić Putina

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że amerykańska telewizja Fox News powinna przeprosić Władimira Putina za słowa jej dziennikarza, który w rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem nazwał przywódcę Rosji "zabójcą".

Zdjęcie Władimir Putin i Donald Trump /Jim WATSON, Odd ANDERSEN /AFP

"Uważamy takie słowa ze strony dziennikarza Fox News za niedopuszczalne i obraźliwe. Wolelibyśmy, by ten szanowany kanał skierował przeprosiny do prezydenta Rosji" - oznajmił Pieskow.



W wyemitowanym w niedzielę wywiadzie dla Fox News Trump zapewnił m.in., że szanuje rosyjskiego prezydenta. "Szanuję wielu ludzi, ale to nie znaczy, że będę się z nim zgadzał. On jest przywódcą swojego kraju. Mówię, że lepiej jest żyć w zgodzie z Rosją niż nie żyć w zgodzie. A jeśli Rosja pomoże nam w walce z Państwem Islamskim i islamskim terroryzmem na całym świecie to dobrze" - powiedział Trump.

"Czy się z nim porozumiem? Nie mam pojęcia" - podkreślił.

Na wypowiedzianą przez dziennikarza Billa O'Reilly'ego uwagę, że "Putin jest zabójcą", Trump odpowiedział: "Jest wielu zabójców. Sami mamy wielu. Co pan myśli? Nasz kraj jest taki niewinny?".

Pieskow nie skomentował tych słów amerykańskiego prezydenta.