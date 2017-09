Kreml: MSZ Rosji wybierze sąd do złożenia skargi w sprawie obiektów w USA

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział we wtorek, że MSZ Rosji skieruje skargę w sprawie rosyjskiej własności dyplomatycznej w USA do takiego sądu, w którym jej rozpatrzenie pozwoli na skuteczną obronę interesów Moskwy.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow

Przedstawiciel Kremla potwierdził także, że prezydent Władimir Putin wydał już resortowi spraw zagranicznych polecenie zaskarżenia decyzji USA o ograniczeniu dostępu do rosyjskich obiektów dyplomatycznych.



"Do jakiego konkretnie sądu złożony zostanie pozew, o tym zadecyduje ministerstwo spraw zagranicznych" - wyjaśnił Pieskow. Dodał, że MSZ "będzie poszukiwało najlepszej opcji, która pozwoli na obronę prawowitych interesów" Rosji.



MSZ Rosji podało we wtorek po południu, że szef dyplomacji Siergiej Ławrow w rozmowie telefonicznej z sekretarzem stanu USA Rexem Tillersonem poinformował go o zamiarze Rosji, by wejść na drogę sądową. Jak głosi komunikat MSZ, Ławrow w rozmowie "wskazał, iż zagarnięcie przez władze amerykańskie rosyjskiej własności dyplomatycznej w USA jest bardzo poważnym naruszeniem norm prawa międzynarodowego".



Wcześniej we wtorek Putin na konferencji prasowej w Chinach powiedział, że Rosja zaskarży do sądu decyzję USA o ograniczeniu dostępu do obiektów dyplomatycznych. "Zobaczymy, jak skutecznie działa ten tak wychwalany amerykański wymiar sprawiedliwości" - zapowiedział Putin.



W zeszłym tygodniu Departament Stanu USA zażądał od Rosji zamknięcia jej konsulatu generalnego w San Francisco, a w Waszyngtonie i Nowym Jorku - obiektów przedstawicielstwa handlowego. Amerykanie określili tę decyzję jako "symetryczną" odpowiedź na wcześniejsze ograniczenie przez rosyjskie władze liczebności personelu w amerykańskich placówkach dyplomatycznych w Rosji.



Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)