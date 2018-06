Kreml żąda od Ukrainy uwolnienia dziennikarza

Moskwa zażądała od Kijowa anulowania wszystkich zarzutów i uwolnienia dziennikarza rosyjskiej agencji Ria Nowosti Kiriła Wyszynskiego - podało w niedzielę rosyjskie MSZ.

Zdjęcie Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow /AFP

"Domagamy się szybkiego uwolnienia Wyszynskiego i anulowania wszelkich zarzutów pod jego adresem" - napisano w oświadczeniu MSZ.

Sąd w Kijowie nakazał 17 maja aresztowanie na dwa miesiące dziennikarza podejrzanego o zdradę stanu. 1 czerwca sąd apelacyjny odrzucił skargę obrony i pozostawił go w areszcie. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że Wyszynski, obywatel Ukrainy, posiadający także od 2015 roku rosyjski paszport, przygotowywał materiały usprawiedliwiające rosyjską aneksję Krymu i działania separatystów w Donbasie. Dziennikarz twierdzi, że padł ofiarą prowokacji.

W piątek na sali sądowej - jak pisze agencja TASS - Wyszynski zwrócił się do prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki, że rezygnuje z ukraińskiego obywatelstwa i oznajmił, że uważa siebie za obywatela jedynie Rosji. Zaapelował też do prezydenta Władimira Putina o podjęcie prawnych kroków, aby go uwolnić.