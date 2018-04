Król Suazi zmienia nazwę kraju na Królestwo eSwatini

Król Mswati III zmienił nazwę kraju Suazi na Królestwo eSwatini. Ogłosił to podczas obchodów 50. rocznicy niepodległości państwa - donoszą brytyjskie media.

Suazi to jedno z najmniejszych afrykańskich państw, które graniczy z Republiką Południowej Afryki i Mozambikiem. Mieszkańcy tego kraju znani są z tego, że są poligamistami. Sam król Mswati III ma kilkanaście żon.

W czwartek w Suazi odbyły się uroczystości związane z 50. rocznicą niepodległości państwa. Mieszkańcy Suazi świętowali jednocześnie... 50. urodziny króla.



"Po uzyskaniu niepodległości wiele europejskich państw wróciło do swych starożytnych nazw, jeszcze sprzed czasów kolonizacji. Od teraz nasz kraj będzie się nazywał Królestwo eSwatini" - oznajmił Mswati III.



W Afryce wciąż dochodzi do zmian nazw państw. Była brytyjska kolonia Rodezja stała się Zimbabwe, Niasa została Malawi, a Beczuana - Botswaną - zauważa "Guardian".



Nie wszystkim podoba się zmiana króla Mswatiego III. eSwatini boryka się z dużymi problemami gospodarczymi, a teraz trzeba będzie jeszcze zmienić m.in. nazwy policji, wojska czy uniwersytetu, a to wygeneruje dodatkowe koszty.

Nowa nazwa eSwatini ma oznaczać "kraj Suazyjczyków". Król już kilka razy miał to sugerować we wcześniejszych przemówieniach, ale nie spodziewano się, że zmianę po prostu oznajmi. W eSwatini obowiązuje monarchia absolutna.