​"Kronen Zeitung": Przygotowania do szczytu Trump-Putin

Przedstawiciele USA i Rosji prowadzą w Wiedniu rozmowy w sprawie spotkania prezydentów obu krajów, Donalda Trumpa i Władimira Putina, które ma odbyć się w stolicy Austrii 15 lipca - podał w niedzielę austriacki dziennik "Kronen Zeitung".

Zdjęcie Donald Trump i Władimir Putin /MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK / /AFP

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskowa odmówił komentarza. "Na razie nie jesteśmy gotowi do przekazania informacji" - powiedział agencji TASS. "Poinformujemy w miarę gotowości" - dodał.

Według austriackiej gazety w Wiedniu od kilku dni przebywają dyplomatyczni wysłannicy Waszyngtonu i Moskwy, by ustalić szczegóły spotkania przywódców. Do Wiednia stolicy Austrii przybyli też przedstawiciele amerykańskich i rosyjskich sił bezpieczeństwa, by "wysondować sytuację przed +superszczytem+ z udziałem Trumpa i Putina w centrum Wiednia".

Gdyby do spotkania obu prezydentów rzeczywiście doszło w Austrii, byłby to wielki sukces dla kanclerza tego kraju Sebastiana Kurza. Kurz, który przedstawia się i chce działać jako "budowniczy mostów" między Wschodem i Zachodem, miał "dyskretnie sprawdzać możliwość zorganizowania amerykańsko-rosyjskiego spotkania" podczas wizyty Putina w Wiedniu na początku czerwca - pisze "Kronen Zeitung".

Jak podaje, do spotkania w Wiedniu próbuje nie dopuścić Wielka Brytania, a decyzja w sprawie rozmów ma zapaść w połowie nadchodzącego tygodnia.

O planowanej podróży Trumpa do Europy na razie wiadomo tylko, że w dniach 11-12 lipca jest on oczekiwany na szczycie NATO w Brukseli. Kreml wcześniej wykluczył, by do spotkania Trumpa i Putina mogło dojść przed tym szczytem. Z kolei Putin - jak zauważa agencja dpa - 15 lipca najpóźniej o godz. 17 czasu środkowoeuropejskiego musi zasiąść na stadionie w Moskwie ze względu na odbywający się wówczas mecz finałowy mistrzostw świata w piłce nożnej.

W opublikowanym w sobotę wywiadzie sekretarz stanu USA Mike Pompeo powiedział, że zaplanowana na najbliższe dni wizyta doradcy prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona w Rosji może doprowadzić do spotkania Trumpa i Putina "w nieodległej przyszłości".

Dotychczas Trump i Putin spotkali się dwukrotnie przy okazji światowych szczytów i co najmniej osiem razy rozmawiali przez telefon.

Po spotkaniu z przywódcą Korei Płn. Kim Dzong Unem 12 czerwca w Singapurze Trump powiedział, że będzie chciał wkrótce spotkać się z Putinem. Według Pieskowa Trump i Putin w rozmowie telefonicznej omawiali Wiedeń jako możliwe miejsce spotkania. Ostatnia rozmowa telefoniczna obu przywódców, o jakiej wiadomo, miała miejsce w marcu.