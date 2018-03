Książę Karol: Moje życie to piekło

​Nieautoryzowana biografia Toma Bowera pt. Książę Buntownik ("Rebel Prince") przedstawia księcia Karola, przyszłego króla, jako człowieka, który opływa w luksusy, ale uważa, że jego życie to "piekło" - pisze "The Guardian".

Jak wynika z książki Toma Bowera, książę Karol ma ponad 120 pracowników, w tym trzy osoby, które są zatrudnione tylko po to, aby odprowadzać gości do drzwi. Czterech służących pomaga mu zmienić ubranie: książę robi to nawet pięć razy dziennie. Ma również czterech ogrodników, których zadaniem jest przede wszystkim dokładne wyrywanie chwastów, ponieważ książę nie chce, aby używać pestycydów.

Według Bowera, książę ma obsesję na punkcie opinii publicznej. Kiedyś nawet rzucił talerzem o podłogę na przyjęciu, po tym, jak dowiedział się, że w sondażach spadła mu popularność. Bower twierdzi także, że Karol miał zwyczaj rzucania różnymi przedmiotami w radio.

Po śmierci Diany, jak pisze Bower, przyszły król był "sparaliżowany poczuciem winy" i nieustannie mówił: "Wszyscy mnie obwiniają, prawda? "

Człowiek wiecznie niezadowolony

Z książki wyłania się portret człowieka wiecznie niezadowolonego. "Nawet moje biuro nie ma odpowiedniej temperatury. Dlaczego muszę to tolerować? To sprawia, że moje życie staje się nie do zniesienia " - mówił książę do asystenta. Stwierdził także, że jego życie to piekło.



W biografii opisane są także skomplikowane stosunki księcia z kolejnymi premierami. Tony Blair opisuje traktowanie Karola jako "toksyczne", natomiast David Cameron miał być przez księcia zrugany.



Książka porusza także temat relacji Karola z jego synami. Według Bowera Karol obawia się, że opinia publiczna bardziej interesuje się księciem Williamem i Kate Middleton niż nim samym. Martwi się także o swój przyszły portret na monetach, gdy zostanie Karolem III. Pierwotny projekt mu się nie spodobał, ponieważ miał na nim przerzedzone włosy. Zażądał, aby pokazać go z pełną fryzurą i znacznie młodszego. Zmieniona wersja była dla niego bardziej satysfakcjonująca.



Dziwne zachowania księcia

Według autora biografii, dziwne zachowania księcia Karola dają w kość nawet jego żonie, Kamilli. Denerwuje ją np. to że kiedy miał nocować u znajomych, musiał zabrać ze sobą własną muszlę klozetową, materac i dwa obrazy.



Bower, który wcześniej napisał nieautoryzowane biografie m.in. Tony'ego Blaira i Mohameda Fayeda przeprowadził na potrzeby swojej najnowszej książki wywiady z ponad 120 osobami.