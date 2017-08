Książę William złamał królewski protokół podróżując razem z rodziną?

Brytyjskie media zarzucają księciu Williamowi i księżnej Kate, że ich wspólne loty są zbyt ryzykowne. Winą obarczają Williama, który podróżując razem z dziećmi miał złamać tradycję.

Zdjęcie Książę William i księżna Kate razem z dziećmi /Christian Charisius /AFP

"Daily Mail" pisze, że podróże księcia Williama z całą rodziną na pokładzie samolotu są niedopuszczalne. Według gazety jest to niepisana zasada, którą dotychczas przestrzegali wszyscy członkowie rodziny królewskiej.

Reklama

Dziennik kieruje zarzuty głównie wobec księcia Williama, którego po raz kolejny oskarża się o próbę zerwania z dotychczasowymi tradycjami.



Zgodnie z protokołem królewskim, bezpośredni spadkobiercy w kolejce do tronu nie powinni latać razem. Ma to zapewnić bezpieczeństwo w razie ryzykownych sytuacji na pokładzie samolotu.



Książę William i księżna Kate podróżowali jednak razem ze swoimi dziećmi - czteroletnim księciem Georgem i dwuletnią księżniczką Charlotte, którzy są następcami tronu - kolejno w trzeciej i czwartej linii.



W lipcu tego roku książęca rodzina odwiedzała m.in. Polskę.



Do zarzutów dołącza również dziennik "The Sun", według którego nigdy nie powinno dojść do takiej sytuacji.