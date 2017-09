Kto zbojkotował traktat zakazujący broni nuklearnej?

Dziesiątki krajów podpisały w środę traktat zakazujący broni nuklearnej, ale kilka państw, m.in. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja, zbojkotowało to wydarzenie zorganizowane podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Traktat wejdzie w życie 90 dni po ratyfikowaniu go przez 50 krajów.

Zdjęcie Antonio Guterres /Peter Foley /PAP/EPA

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział, rozpoczynając procedurę podpisywania traktatu, że na świecie jest ok. 15 tys. sztuk broni nuklearnej. "Nie możemy pozwolić, żeby ta broń zagłady zagrażała naszemu światu i przyszłości naszych dzieci" - podkreślił.



Korea Północna przeprowadziła w tym miesiącu szóstą próbę nuklearną, największą z dotychczasowych. Prezydent USA Donald Trump ostrzegł we wtorek, przemawiając na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że Stany Zjednoczone będą zmuszone "całkowicie zniszczyć Koreę Północną" jeśli kraj ten zagrozi im lub ich sojusznikom.



Traktat o zakazie broni jądrowej został zaaprobowany w lipcu br. przed dwie trzecie spośród 193 państw członkowskich ONZ po miesiącach negocjacji.



Traktatu nie popiera żadne z dziewięciu państw, które posiadają broń jądrową lub co do których uważa się, że ją posiadają. Są to: USA, Rosja, Wielka Brytania, Chiny, Francja, Indie, Pakistan, Korea Północna i Izrael.



USA i inne potęgi jądrowe chcą zamiast tego wzmocnienia i potwierdzenia obowiązującego niemal od pół wieku Traktatu o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej (NPT), uważanego pod tym względem za kamień milowy. NPT z 1968 roku zakazuje państwom nienuklearnym posiadania tego rodzaju broni, a państwa nuklearne (USA, Rosja, Wielka Brytania, Francja i Chiny) nie mogą przekazywać komukolwiek bezpośrednio lub pośrednio broni jądrowej lub innych materiałów wybuchowych i muszą kontrolować ten typ broni.