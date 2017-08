Kuriozalna awantura. Żołnierze obrzucali się kamieniami

​Do incydentu doszło we wtorek między żołnierzami Indii i Chin na spornym pograniczu obu państw w Kaszmirze. Wojskowi wdali się w awanturę i obrzucili się kamieniami - poinformowały w środę indyjskie siły bezpieczeństwa, na które powołuje się agencja AP.

Chińscy żołnierze próbowali wkroczyć do Ladakh, kontrolowanego przez Indie regionu nieopodal jeziora Pangong w Himalajach, ale zostali zatrzymani przez indyjskich żołnierzy - poinformował wysoki rangą przedstawiciel policji. Jak dodał, indyjscy wojskowi zostali obrzuceni kamieniami i odpowiedzieli na ten atak, ale - podkreślił - żadna ze stron nie użyła broni.

Z kolei oficer wywiadu Indii powiedział, że do konfrontacji doszło po tym, gdy indyjscy żołnierze przechwycili chiński patrol, który z powodu złej pogody zgubił się i przez pomyłkę znalazł się na kontrolowanym przez Indie terytorium. Według tego źródła żołnierze obu krajów zaczęli na siebie krzyczeć, a następnie obrzucać się kamieniami; część żołnierzy odniosła niegroźne obrażenia. Po blisko 30 minutach żołnierze obu stron wrócili na swoje pozycje - dodał przedstawiciel wywiadu.

Według cytowanego przez AP oficera indyjskiej armii incydent trwał krótko, ale miał gwałtowny przebieg. Oficer zauważył, że po raz pierwszy w podobnym zajściu użyto kamieni.

W odpowiedzi na to wydarzenie rzeczniczka MSZ Chin Hua Chunying zaapelowała w środę do Indii, by wzmogły wysiłki na rzecz zachowania pokoju i stabilności na terenach granicznych między obu krajami.

Tymczasem anglojęzyczny dwutygodnik "India Today" ocenił, komentując to wydarzenie, że zaostrzy ono utrzymujące się od dawna napięcie między Indiami a Chinami.

Chiny od lat prowadzą z Indiami spór terytorialny o region Doklam (chin. Donglang) na styku obu tych państw oraz Bhutanu. W czerwcu Delhi wysłało swoje siły do tego regionu, by powstrzymać Chiny przed zbudowaniem tam strategicznej drogi. Władze Chin żądają od Indii, by wycofały stamtąd swoje oddziały, zanim dojdzie do rozmów w tej sprawie. Delhi uważa jednak, że wycofać powinny się wojska obu stron.

Górzysty region Kaszmiru jest podzielony między Indie, Pakistan i Chiny. Do chińskiej części regionu przynależy także sporny Tybet. Konflikt terytorialny o Kaszmir pomiędzy Chinami i Indiami sięga 1962 roku i mimo licznych prób jego rozwiązania wciąż pozostaje nierozstrzygnięty.