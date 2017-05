Kuwejt: Gołąb przyłapany na przemycie narkotyków

Służby celne Kuwejtu przechwyciły przy granicy z Irakiem gołębia z przytroczonym do grzbietu woreczkiem, zawierającym - jak się okazało - blisko 180 dawek narkotyku - poinformował kuwejcki dziennik "Al-Rai".

Niecodziennego zatrzymania dokonano w Abdali na północy Kuwejtu, przy granicy z Irakiem. Jak odkryli celnicy, niewielka płócienna sakiewka między skrzydłami ptaka pomieściła aż 178 tabletek ketaminy. To przede wszystkim lek znieczulający, wykorzystywany również jako o wiele tańszy zamiennik ecstasy.

Kuwejckie służby od dawna domyślały się, że ptaki mogą być wykorzystywane w przemycie narkotyków, ale dopiero pierwszy raz przechwyciły jednego z latających "kurierów" - podkreślił "Al-Rai".

W 2015 roku strażnicy w jednym z więzień w Kostaryce schwytali gołębia, który w przyczepionym do ciała woreczku transportował kokainę i marihuanę. Kilka lat wcześniej podejrzenia policji w Kolumbii wywołał gołąb, który nie był w stanie oderwać się od ziemi i przelecieć nad więziennym murem; okazało się, że ptak nie cierpi na żadną chorobę, lecz nie mógł oderwać się od ziemi z powodu zbyt dużej paczuszki, również zawierającej kokainę i marihuanę.



Już w starożytnym Rzymie gołębie były wykorzystywane do przenoszenia wiadomości. Gołębie pocztowe potrafią wrócić do odległego o setki kilometrów miejsca wylotu.