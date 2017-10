Lądowanie podczas huraganu. Chwile grozy na pokładzie

Pasażerowie lotu z Faro do Dublina przeżyli nieprzyjemne lądowanie. Pilot samolotu irlandzkich linii lotniczych Aer Lingus musiał poradzić sobie z szalejącym huraganem. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Moment lądowania Airbusa A321 lecącego z Faro w Portugali do Dublina w Irlandii nagrywał Sean Hassett, który czekał na rodziców, lecących samolotem.

Reklama

Lądowanie nie należało do najłatwiejszych. Porywisty wiatr (ok. 150 km/h) powodował, że maszyna była trudna do utrzymania w powietrzu i sprowadzenia na ziemię.

Według brytyjskich mediów nikt z pasażerów lotu EI491 nie ucierpiał z powodu trudnego lądowania.