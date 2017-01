Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla apeluje do prezydenta USA

Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Malala Yousafzai apeluje do Donalda Trumpa o zmianę decyzji w sprawie imigrantów i uchodźców. Amerykański prezydent ogranicza im możliwość przybycia do Stanów Zjednoczonych.

"Jestem załamana, ponieważ dzisiaj prezydent Trump zamyka drzwi przed dziećmi, matkami i ojcami, którzy uciekają przed przemocą i wojną" - powiedziała Malala Yousafzai. 19-letnia Pakistanka dodała, że prosi amerykańskiego prezydenta, by nie odwracał się od najbardziej bezbronnych.



Malala Yousafzai jest najmłodszą laureatką Pokojowej Nagrody Nobla. Wyróżnienie to otrzymała w 2014 roku. Działa na rzecz praw kobiet, szczególnie prawa do edukacji. W 2012 roku została postrzelona w głowę i szyję przez zamachowców - talibów. Została również wyróżniona nagrodą Anny Politkowskiej i Nagrodę Sacharowa. Obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii.

Prezydent Stanów Zjednoczonych podpisał rozporządzenie, które ma zaostrzyć weryfikację imigrantów i uchodźców. Nowe rozwiązania mają uchronić Amerykanów przed terrorystycznymi atakami ze strony islamskich radykałów. Dokument zatytułowany "Ochrona narodu przed wkroczeniem zagranicznego terroryzmu do Stanów Zjednoczonych" nie został natychmiast podany do publicznej wiadomości.



Według nieoficjalnych informacji, rozporządzenie zawiesza na 120 dni cały amerykański program rozmieszczenia migrantów. W tym czasie mają zostać opracowane nowe zasady ich weryfikacji. Specjalne ograniczenie dotyczy Syryjczyków. Możliwość ich wjazdu do Stanów Zjednoczonych zostaje bezterminowo zawieszona. Jedynie prezydent Trump będzie mógł wyrazić na to zgodę.