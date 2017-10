Ławrow: Tarcza antyrakietowa USA niepokoi Moskwę i Pekin

Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow oświadczył w piątek podczas moskiewskiej konferencji poświęconej nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, że amerykańska tarcza antyrakietowa w Europie stanowi kluczowy problem dla Rosji i Chin. Ławrow dodał, że liczy na dialog na linii Rosja-USA.

Zdjęcie Siergiej Ławrow /Kirill Kudryavtsev /AFP

"Jednym z kluczowych problemów pozostają dążenia USA i ich sojuszników w Europie, regionie Pacyfiku oraz w innych regionach do utworzenia światowego systemu obrony przeciwrakietowej, do przybliżenia jego elementów do rosyjskich oraz chińskich granic" - oznajmił.



Podczas konferencji Ławrow oświadczył również, że amerykańska broń jądrowa, która znajduje się w Europie, powinna wrócić na terytorium USA.

"Jestem pewien, że dwustronny dialog pomiędzy Rosją i USA w sprawie strategicznej stabilności będzie kontynuowany" - powiedział, dodając jednak, że jest sceptyczny jeśli chodzi o owocność dalszych bilateralnych rozmów. Szef rosyjskiej dyplomacji oświadczył, że opowiada się za tym, by poszerzyć format negocjacji o inne kraje posiadające broń jądrową.