​Ławrow: W Polsce odczuwa się "pranie mózgów" w duchu antyrosyjskim

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow oznajmił w piątek, że w Polsce "odczuwa się pranie mózgów" społeczeństwa w duchu, który - jak to ujął - "będzie jednoznacznie antyrosyjski" i dąży się do "wywołania atmosfery odrzucenia wszystkiego, co związane jest z Rosją".

Zdjęcie Siergiej Ławrow /AFP

"W Polsce odczuwa się realne pranie mózgów społeczeństwa w duchu, który będzie jednoznacznie antyrosyjski. Równoległe deklaracje o tym, że jesteśmy z wami gotowi kontaktować się i spotykajmy się - na takim tle - są po prostu niemożliwe" - powiedział Ławrow podczas spotkania ze studentami Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (MGIMO).

Reklama

"Dostrzegam po prostu owładnięcie ideą wywołania w społeczeństwie atmosfery całkowitego odrzucenia wszystkiego, co jest związane z Rosją" - oznajmił Ławrow.

Szef MSZ oświadczył, że w Polsce są ludzie, którzy "starają się zwalić winę za wszystkie polskie nieszczęścia" na Rosję i wymienił w tym kontekście oceny paktu Ribbentrop-Mołotow, zawartego przez ZSRR i hitlerowską III Rzeszę w 1939 r.

Mówiąc o wydarzeniach poprzedzających wybuch II wojny światowej Ławrow oświadczył, że Polska "woli nie mówić o tym, że na długo przed paktem Ribbentrop-Mołotow Wielka Brytania i Francja zawarły swoje podobne traktaty z Niemcami hitlerowskimi".