"Le Figaro" o różnicy stanowisk między Polską i Francją

Jak zauważa francuski konserwatywny dziennik "Le Figaro", narastają różnice pomiędzy Francją a Polską. Jako jeden z przykładów podaje odmienne stanowiska Paryża i Warszawy w sprawie nowelizacji unijnej dyrektywy o pracownikach delegowanych.

Zdjęcie Emmanuel Macron pominął Polskę w swoim tournee po Europie Środkowo-Wschodniej, /AFP

"Pomimo że stosunki dyplomatyczne między Francją a Polską są słabe, (prezydent Francji) Emmanuel Macron broni swojej politycznie wrażliwej koncepcji delegowanych pracowników" - podkreśla dziennikarka gazety Laure Mandenville.



Proponowany przez Emmanuela Macrona główny projekt odbudowy Europy, który "obejmuje poszerzenie strefy euro w celu powstrzymania dezintegracji Unii Europejskiej", według "Le Figaro" budzi w Warszawie głębokie obawy. Zdaniem Mandenville, Polska obawia się marginalizacji, a przez to nie popiera koncepcji Europy wielu prędkości. "Le Figaro" zauważa w tym kontekście, że we Francji "dosyć ma się kraju, który odmawia wszystkiego".



Gazeta cytuje francuską minister ds. europejskich Nathalie Loiseau, która w środowym wywiadzie dla France Inter przypomniała "gwałtownie zerwane" rok temu przez Polskę negocjacje w sprawie zakupu śmigłowców Caracal, co zdaniem minister pozostawiało "gorzki posmak" i poczucie, że Warszawa "nie chce integrować się" w Europie. "Niechęć Polaków do przyjmowania uchodźców" potwierdza - według niej - tę opinię.



"Le Figaro" dodaje, że Paryż "zatroskany jest także wyraźnym autorytarnym dryfem reformy wymiaru sprawiedliwości w Warszawie". Dziennik podkreśla, że Macron pominął Polskę w swoim tournee po Europie Środkowo-Wschodniej, kiedy rozmawiał z przywódcami krajów regionu o nowelizacji dyrektywy o pracownikach delegowanych.



Pomimo to zauważa, że dialog jest kontynuowany i jako przykład podaje spotkanie we wrześniu w Paryżu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej z jej francuską odpowiedniczką Muriel Penicaud. Gazeta wspomina, że w przyszłym tygodniu wybiera się z wizytą do Warszawy minister Loiseau. Z Paryża Joanna Gołębiowska (PAP) jgo/ kot/ mal/