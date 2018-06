Libia nie zgadza się na ośrodki identyfikacyjne dla migrantów

Władze libijskie odrzuciły złożoną przez rząd Włoch propozycję utworzenia w Libii obozów dla migrantów, którzy chcą przedostać się do Europy. Koncepcję tę przedstawił w poniedziałek szef włoskiego MSW Matteo Salvini podczas wizyty w Trypolisie.

Cytowany przez agencję ANSA i inne włoskie media Salvini oświadczył, że ośrodki identyfikacyjne dla migrantów, którzy chcą dostać się do Europy, czyli tzw. hotspoty, powinny znajdować się nie we Włoszech, a w Libii, skąd wyruszają migranci z wielu krajów Afryki. Wyjaśnił, że rząd w Rzymie zaproponował władzom libijskim utworzenie ośrodków dla migrantów na południowej granicy tego kraju, by nie dopuścić, aby Libia "tak jak Włochy" stała się "lejkiem", przez który przepływa fala migracyjna.

Minister spraw wewnętrznych i wicepremier Włoch ocenił jednocześnie, że takie hotspoty we Włoszech byłyby "problemem" dla obu krajów, gdyż "rejsy śmierci nie zostałyby przerwane".

Kategoryczne "nie"

"Kategorycznie odrzucamy (pomysł stworzenia) obozów dla migrantów w Libii" - oświadczył wicepremier tego kraju Ahmed Omar Maitik na konferencji prasowej z Salvinim. Jak podkreślił, "nie pozwala na to libijskie prawo". "Włochy pomogły nam i pracują razem z nami, by zaprowadzić stabilizację w kraju. Prosimy kraje europejskie, by wzięły przykład z Włoch" - dodał.

Salvini oświadczył, że "jedynie władze libijskie powinny patrolować swoje wody i blokować statki organizacji pozarządowych, które chcą zastąpić rządy i pomagać w nielegalnej imigracji". Podsumował w ten sposób stanowisko nowego włoskiego gabinetu, który postanowił zamknąć porty w kraju dla statków NGO i przekazał libijskim służbom morskim zadanie ratowania migrantów na wodach terytorialnych Libii.

Współpraca z władzami libijskimi

W czasie wizyty w Trypolisie Salvini zapowiedział też udzielenie pomocy technicznej i gospodarczej władzom libijskim, by - jak dodał - "razem zapewnić bezpieczeństwo w basenie Morza Śródziemnego i umocnić współpracę w tej dziedzinie".

Wśród priorytetów współpracy włoski wicepremier wymienił zwalczanie nielegalnej imigracji. Zadeklarował również, że na szczycie UE w tym tygodniu rząd Giuseppe Contego położy nacisk na potrzebę wspólnej ochrony południowej granicy Libii. "Libia i Włochy nie mogą same ponosić gospodarczych i społecznych kosztów migracji" - argumentował.

"Na szczycie Unia musi przejść od słów do czynów"- dodał Salvini . "Włochy i Libia nie mogą być pozostawione same sobie w kwestii migracji. Konieczna jest ochrona zewnętrznych granic Europy, ale także wzmocnienie granicy Libii na południu" - powiedział.

Salvini i Maitik poinformowali, że we wrześniu w Libii odbędzie się wielka konferencja na temat migracji. Jak oświadczył wicepremier rządu w Trypolisie, "problemy muszą zostać omówione i rozwiązane w Libii, a nie w innych europejskich stolicach".