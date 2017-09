Libia: Zatonęła łódź z migrantami

Ponad 100 migrantów zostało uznanych za zaginionych po zatonięciu łodzi u wybrzeży Libii - podał w czwartek rzecznik libijskiej marynarki wojennej, gen. Ajub Kasem, powołując się na informacje przekazane przez ocalonych.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Angelos Tzortzinis /AFP

Według generała "co najmniej siedmiu ocalałych" trzy dni spędziło w wodzie, oczekując na przybycie ratowników, którzy dotarli do nich w środę.



Reklama

Do zatonięcia łodzi doszło na wysokości miasta Sabrata, leżącego na zachód od Trypolisu. Nie przekazano więcej szczegółów.

Sabrata stanowi punkt wyjazdowy dla wielu migrantów, którzy usiłują morzem przedostać się do Europy. Jednocześnie od niedzieli toczą się tam walki między rywalizującymi ze sobą grupami zbrojnymi - pisze AFP.

W zeszłym tygodniu libijska straż przybrzeżna zawróciła na ląd ponad 3 tys. migrantów płynących na Stary Kontynent. Z kolei dodatkowe 2 tys. osób dotarło do wybrzeży Włoch. Liczby te pokazuję, że szlak migracyjny z Libii do Włoch, mimo wysiłków władz obu państw, nie jest zamknięty, choć ruch migracyjny na tej drodze znacząco zmalał. Według AFP od połowy lipca do Włoch dotarło 6,5 tys. uchodźców - stanowi to zaledwie 15 proc. w porównaniu do danych, które rejestrowano w analogicznym okresie w latach 2014-2016.