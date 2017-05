Libijska straż po raz pierwszy pomogła migrantom

Po raz pierwszy Straż Przybrzeżna Libii, realizując porozumienie zawarte z Włochami, udzieliła pomocy migrantom płynącym do Europy i zawróciła ich do portu w Trypolisie - podała w środę włoska agencja prasowa ANSA. Łodzią do Włoch płynęło około 300 osób.

Zdjęcie Straż Przybrzeżna Libii zawróciła 300 imigrantów /AFP

Straż Przybrzeżna Libii, która w kwietniu otrzymała od strony włoskiej kilka łodzi patrolowych, pomogła migrantom na wodach międzynarodowych. Wysłali oni sygnał z wezwaniem o pomoc do centrum operacyjnego włoskiej Straży Przybrzeżnej.

Po odebraniu tego wezwania Włosi zawiadomili libijskich funkcjonariuszy, którzy z kolei przystąpili do operacji ratunkowej na morzu. Wydarzyło się to po raz pierwszy.

Kilka libijskich jednostek wyruszyło na pomoc migrantom. Przejęto kierowanie łodzią, która została odholowana z powrotem do Trypolisu.

Agencja ANSA zauważa, że to przełomowe wydarzenie, wyznaczające nowy etap współpracy obu krajów w walce z przemytem migrantów.

Straż Przybrzeżna Libii otrzymała od Włochów sprzęt, a także została przez nich przeszkolona.