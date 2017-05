"Liczę na projekty współpracy korzystne dla Polski i Chin"

Polski rząd od wielu miesięcy pracuje nad wspólnymi punktami strategii rozwoju Polski i Chin; liczę, że w niedługim czasie uda się uzgodnić i zrealizować projekty współpracy korzystne dla obu stron - oświadczyła na Forum Pasa i Szlaku premier Beata Szydło.

Zdjęcie Premier Beata Szydło i premier Serbii Aleksandar Vucic podczas rozpoczęcia drugiego dnia forum Pasa i Szlaku w kompleksie nad jeziorem Yanqi na północ od Pekinu, nieopodal Wielkiego Muru /Radek Pietruszka /PAP

Szefowa polskiego rządu w swym poniedziałkowym wystąpieniu w Pekinie na międzynarodowym forum poświęconym chińskiej inicjatywie Nowego Jedwabnego Szlaku mówiła o Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

"Jest to wieloletni program unowocześnienia polskiej gospodarki, którego realizacja jest dla nas priorytetem" - powiedziała Szydło. Jak podkreśliła, polską strategię w zakresie modernizacji przemysłowej można porównać do chińskiej strategii Made in China 2025.

"W kontekście inicjatywy Pasa i Szlaku Polska jest zainteresowana płaszczyznami współpracy, które z jednej strony przyczynią się do realizacji naszej narodowej strategii rozwojowej, a z drugiej będą wartościowym wkładem w realizację chińskiej inicjatywy" - mówiła Szydło.

Premier o tym, czego powinniśmy unikać

Jak zaznaczyła, powinniśmy unikać sytuacji, w której realizacja promowanego projektu jest "w jakikolwiek sposób narzucona" czy nieakceptowana przez wszystkie państwa.

"Nad poszukiwaniem wspólnych punktów odniesienia między wspomnianymi strategiami polski rząd pracuje od wielu miesięcy i liczę na to, że w niedługim czasie uda się uzgodnić i zrealizować praktyczne projekty współpracy, korzystne dla obu stron oraz państw trzecich" - mówiła premier.

Szydło podkreśliła ponadto, że rozwój nowych inicjatyw gospodarczych o międzynarodowym zasięgu będzie zależał w dużej mierze od stabilności obszaru położonego między Unią Europejską a Chinami. Jak mówiła, "w naszym wspólnym interesie powinno leżeć jak najszybsze znalezienie pokojowego rozwiązania konfliktów w krajach sąsiednich, tak aby korzyści z realizacji przedsięwzięć gospodarczych mogły stać się udziałem wszystkich zainteresowanych stron".

Polska przyłącza się do grupy państw

Według polskiej premier inicjatywa Pasa i Szlaku po czterech latach od jej ogłoszenia przez prezydenta Chin Xi Jinpinga "zdaje się wkraczać w nowy wymiar". "Polska przyłącza się do grupy państw, które dostrzegają w niej szansę rozwoju nowych, dynamicznych relacji gospodarczych" - zadeklarowała Szydło.

Promowana przez Chiny koncepcja, której poświęcone jest kończące się międzynarodowe forum w Pekinie, nawiązuje do historycznego Jedwabnego Szlaku. Jej celem jest budowanie m.in. połączeń infrastrukturalnych pomiędzy Europą a Chinami.

W Forum Pasa i Szlaku udział biorą m.in. prezydent Rosji Władimir Putin, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, premier Włoch Paolo Gentiloni, premier Węgier Viktor Orban, prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka, prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew, premier Hiszpanii Mariano Rajoy. W Pekinie obecni są także sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres i szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde.

Z Pekinu Magdalena Cedro